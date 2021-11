Vergogna a Roma: tifosi Salernitana accoltellati dai laziali e sassaiola contro bus e auto

Lazio-Salernitana, il derby di Claudio Lotito. Ad alta tensione. Come riportato da Il Tempo, prima della partita di ieri due tifosi campani, arrivati a Roma per vedere la propria squadra allo stadio, sono stati accerchiati, malmenati e perfino accoltellati da alcuni supporters biancocelesti. Attualmente sono in osservazione al Gemelli, ma non in pericolo di vita. I tafferugli sono proseguiti anche all'esterno dell'Olimpico, con una sassaiola contro gli autobus dei tifosi granata e le auto provenienti da Salerno.