Verona colpisce 4 legni e perde col Sassuolo, Juric: "Sfortuna, abbiamo dominato!"

(ANSA) - VERONA, 22 NOV - Ivan Juric mastica amaro per il ko col Sassuolo. "Prestazione migliore di quest'anno. Samo stati bravissimi, abbiamo dominato contro una grande squadra e meritavamo qualcosa di più. Loro hanno fatto due grandi gol, oggi a noi è andata male. Sfortuna? Certo ma magari in qualche altra partita ci è andata bene. Quello che conta è la prestazione che è stata davvero positiva. Spero di poter recuperare qualche giocatore anche perché abbiamo un calendario difficile - ha proseguito Juric -. Giochiamo in settimana a Cagliari e alla Coppa ci tengo e poi giochiamo sabato sera contro l'Atalanta. Dobbiamo stare molto attenti con tutti questi impegni". (ANSA).