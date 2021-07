VIDEO - Incredibile entusiasmo a Bologna: in migliaia per l’arrivo di Arnautovic

Marko Arnautovic è arrivato a Bologna e presto sarà un giocatore dei rossoblù. Vero e proprio bagno di folla per l'austriaco, con tantissimi tifosi del club felsineo che lo hanno accolto davanti a un hotel in centro. Cori e fumogeni per l'attaccante, che ha posato anche con uno striscione che lo ritrae con quella che sarà la sua prossima maglia. Di seguito le immagini.