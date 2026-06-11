Allegri-Napoli, Padovano approva: "La scelta giusta e il precedente Juve lo dimostra"

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Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, sta con il Napoli per quanto riguarda la decisione di puntare su Massimiliano Allegri in panchina.

Michele Padovano si schiera a favore dell'approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex attaccante ha sottolineato come il tecnico livornese abbia già dimostrato in passato di saper raccogliere eredità pesanti e continuare a vincere. "Credo che Allegri sia la scelta giusta, lo dimostra il fatto che quando arrivò alla Juventus continuò a vincere", ha dichiarato Padovano.

Secondo l'ex calciatore, la mentalità vincente trasmessa da Antonio Conte rappresenterà una base importante da cui ripartire. Ora toccherà ad Allegri confermare il Napoli ai vertici del calcio italiano e rilanciare le ambizioni del club.