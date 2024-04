Alvino: "5 tecnici già hanno detto sì al Napoli! Dicevano nessuno vuole lavorare con ADL…”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto sul tema prossimo allenatore tramite il suo account X

Questo chiacchiericcio (una volta avremmo detto da bar, oggi da pizzeria ) attorno al nuovo allenatore (che sarà ufficializzato solo alla fine del campionato) porta alla luce un paio di verità incontrovertibili: la prima è che la panchina del Napoli è ambita da tanti bravi allenatori, smentendo clamorosamente la tesi che in pochi (o addirittura nessuno) hanno voglia di lavorare con Adl.

Infatti, hanno già dato la loro disponibilità al neo DS che ha sondato il terreno (in ordine sparso) Giampiero Gasperini, Mimmo Tedesco, Antonio Conte, Stefano Pioli e Vincenzo Italiano. La seconda è che a decidere stavolta saranno almeno in due (Presidente e DS) e che questo mesetto che manca all ufficializzazione servirà a valutare tutti i pro e i contro di chi ha già dato la propria disponibilità. La decisione spetta solo al Napoli e dunque chiunque dovesse sedere sulla panchina sarà la prima scelta della società".