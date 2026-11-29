Alvino attacca: "Errore di Orsato su Guida, non andava designato"

Secondo Carlo Alvino il pareggio contro il Sassuolo lascia gli azzurri senza la seconda vittoria di fila. Nel post-partita pesa il rigore non fischiato

Il Napoli manca ancora una volta l'appuntamento con la seconda vittoria consecutiva e si ferma sul pareggio contro il Sassuolo. Lo scrive Carlo Alvino sui suoi canali social: a suo giudizio, con poca cattiveria e poche idee non si va da nessuna parte. Gli azzurri, dopo una prima frazione senza ritmo, hanno mostrato un volto diverso nella ripresa. Contro la retroguardia più battuta della Serie A, però, serviva più coraggio.

Il suo commento completo

"Il Napoli delude e manca ancora una volta l’appuntamento con la seconda vittoria consecutiva, fermandosi con lo scialbo pareggio di oggi col Sassuolo. Senza cattiveria e con poche idee non si va da nessuna parte. Contro la difesa più battuta del campionato bisognava osare di più. Dopo una prima frazione di gioco spenta, gli azzurri hanno mostrato un altro passo nella ripresa, ma a tenere banco nel post-partita è inevitabilmente l’episodio arbitrale e, a monte, l’evidente errore del designatore Orsato nell’affidare la direzione della gara al signor Guida. Al centro delle discussioni c’è il calcio di rigore negato agli azzurri in pieno recupero per un tocco di mano in area di Ćaleta-Car: il difensore colpisce sì il pallone con il petto, ma tenendo il braccio visibilmente alto. Nonostante il richiamo al VAR, il direttore di gara ha scelto di non fischiare il penalty. A condizionare la decisione è stato il clima infuocato della vigilia, segnato dalle giuste polemiche per la designazione di un fischietto originario della provincia di Napoli—una scelta inopportuna da parte di Orsato che ha finito per mettere l’arbitro in una posizione scomoda. Guida semplicemente non se l’è sentita di prendersi questa responsabilità. Non andava designato. Resta la forte sensazione che, con un altro arbitro, quel calcio di rigore, dopo il richiamo del Var, sarebbe stato assegnato senza esitazioni".