Alvino: "Basta critiche feroci, così non è facile lavorare! Serve tifo e sostegno"

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Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a Teleclub di quello che è il momento che sta vivendo il Napoli in stagione: "Tifare oltre il risultato: una scelta d’amore per i nostri colori. Dobbiamo essere onesti con noi stessi e verso la maglia che amiamo. Come possiamo farlo? Continuando a criticare tutto e tutti, come sta succedendo ora, oppure decidendo di tifare oltre il risultato? È evidente che per i ragazzi non sia facile lavorare in un clima così teso e ostile, così com’è legittima la delusione per questi continui alti e bassi.

I difetti e le anomalie di questa rosa sono ormai noti: ripeterli all’infinito non cambierà la realtà dei fatti. Al tempo stesso, però, sappiamo che in questo gruppo c’è della qualità. Oggi l’intero ambiente — stampa e tifosi compresi — si trova davanti a un bivio. Possiamo continuare ad essere deleteri con critiche feroci, oppure possiamo stringerci attorno alla squadra? Aiutare i ragazzi in modo tangibile significa dare loro la serenità necessaria per raccogliere risultati che sono sicuramente alla loro portata. Questa è la domanda che voglio porre a tutti coloro che amano questi colori. A voi la risposta".