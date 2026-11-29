Preziosi: “ADL antipatico e spocchioso, non ci andrei mai a cena! Ma merita 10 per i risultati"

Enrico Preziosi critica De Laurentiis sul piano umano, pur riconoscendone i meriti professionali.

L'ex presidente del Genoa Enrico Preziosi, nel corso di un'intervista concessa a Libero, ha espresso alcuni giudizi sui principali protagonisti del calcio italiano, riservando parole tutt'altro che tenere ad Aurelio De Laurentiis. L'imprenditore irpino ha bocciato il patron del Napoli sul piano personale: “È uno spocchioso e gli do 4. Non ci andrei mai a cena".

Preziosi riconosce i meriti professionali di De Laurentiis

Nonostante le divergenze personali, l'ex patron rossoblù ha riconosciuto i meriti imprenditoriali e sportivi del presidente azzurro, distinguendo il giudizio sull'uomo da quello sul dirigente: "Però per i risultati ottenuti merita un 10". Decisamente più generose le valutazioni riservate ad altri protagonisti del calcio italiano: Preziosi ha assegnato un 10 a Silvio Berlusconi, un 9 a Massimo Moratti e Adriano Galliani, un 8 ad Andrea Agnelli e un 3 a Urbano Cairo.