Llorente: “Allegri è l'uomo giusto per il Napoli, uno dei migliori nella gestione"
L'ex attaccante del Napoli Fernando Llorente, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a Dubai in occasione del World Legends Padel Tour, ha espresso il proprio giudizio sulle qualità di Francesco Pio Esposito e sull'operato di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra, sottolineando la necessità di intervenire sul mercato a gennaio.
Le piace Pio Esposito?
“Esposito mi piace tanto perché è forte fisicamente, ma si muove molto bene e ha qualità con la palla tra i piedi. Crescerà ancora tantissimo con la fiducia”.
Allegri è l'uomo giusto per il Napoli?
“È l'uomo giusto per il Napoli, è uno dei migliori nella gestione della squadra. Gli piace parlare e scherzare: non tutti sono così. Secondo me è l'uomo giusto, può cambiare la squadra. Ha bisogno di qualche rinforzo a gennaio”.
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