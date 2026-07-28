Dazn, Farina: "Si vede già l'idea di Allegri. Futuro De Bruyne? Max ha una qualità"

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Farina promuove il Napoli di Allegri: buone idee, ma serve un centrale di livello.

Luca Farina, telecronista di Dazn per la Liga Spagnola, è intervenuto a Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio: "Ho avuto buone sensazioni sul piano del ritmo rispetto alle aspettative. Contro l'Arezzo c'erano state più difficoltà. Al di là dei singoli, l'aspetto collettivo è positivo. Sembra girare bene, è solo una partita di rodaggio, ma ritmo e idee di gioco. Il lavoro sulle catene mi è piaciuto molto. O anche il cambio lato di Rrahmani. O isolare Giovane sulla sinistra. Il gol di Hojlund sembra facile, ma c'è una giocata di Giovane che capisce l'inserimento da mezzala di Vergara. Anche Anguissa aggiunto in costruzione è una soluzione per tenere alto Vergara. E chiaro che dovranno tornare McTominay, De Bruyne. Una traccia di idea si è vista. Le partite ufficiali poi avranno un peso diverso. Il mercato può essere un mercato di potenziamento in ottica di 4-3-3, penso ad un esterno puro a sinistra.

De Bruyne? Se c'è una qualità riconosciuta in Allegri è quella di saper parlare con i grandi campioni. Guardiamo Modric. Mi aspetto che un piano per KDB ce l'avrà. Poi bisognerà capire se ci saranno unioni di intesa tra le parti. Non mi aspetto che faccia tutte le partite. Il Napoli sarà chiamato a competere su tutti i fronti al massimo. Ma in un ruolo da mezzala, in supporto anche da Lobotka, può tornare utile. Il test contro la Carrarese non è così tanto significativo dal punto di vista difensivo. Sembrava indietro di condizione. L'impostazione da dietro mi sembrava facile. Ma il ruolo di Rrahmani, come costruttore, mi è piaciuto. Un giocatore fondamentale. Buone risposte anche da Marianucci. Per un discorso numerico, servirà un centrale a questo Napoli. Serve un difensore di spessore.

Nazionale? Ne escono male tutti. Bisogna mettere un punto. È surreale che queste due settimane si è arrivati a non avere certezze. Leonardo e Maldini erano due figure importanti, ma è inevitabile che si siano dimessi. Possiamo intuire che Mancini era il nome di gradimento maggiore per Malagò".