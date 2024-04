AUDIO - Sorrentino: "Può venire anche Copperfield ad allenare, ma se manca la materia prima..."

TuttoNapoli.net

Stefano Sorrentino, ex portiere e commentatore tv, ha parlato di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà.

Questa situazione della panchina del Napoli come la vede? Ci sono tanti nomi in ballo:

"Dipende da che squadra farà il Napoli. Sono tutti allenatori di prima fascia, ma bisogna capire. Rischia di perdere intanto Meret, perde di sicuro Zielinski, che era importante, e forse Osimhen. E Kvara? E chi compra? Può venire anche Copperfield ad allenare, ma se manca la materia prima...c'è una base importante è vero, ma devi avere un'idea su come ripartire e da lì capire con chi cominciare il nuovo percorso. ADL vuole dare tanti milioni a Conte o Allegri o preferisce uno come Italiano? O vai su un profilo come Gasperini? Tutto dipende dalle idee che si hanno".