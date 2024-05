Trombetti: "Spero che ADL stia già facendo il mercato col nuovo tecnico"

Prof. Guido Trombetti: "Spero che De Laurentiis abbia scelto il tecnico e che stiano lavorando alla prossima stagione".





A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto il prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: "Al Napoli c’è bisogno di pulizia. Una causa importante del declino è stato il cattivo rapporto tra i giocatori nello spogliatoio, ormai questa situazione è chiara a tutti. Ci vuole un po’ d’aria fresca. Naturalmente, per l’aria fresca ci vuole un tecnico rapidamente che aiuti il presidente a scegliere. Non mi sento più di fare previsioni, ormai. Conte avrebbe il vantaggio di poter venire domani mattina, perché non ha contratto. Non so se nel caso venisse Pioli quanto bisognerà aspettare. Dovendo scegliere, comunque sceglierei Pioli.

Penso, in ogni caso, che De Laurentiis aspetterà la fine della stagione e spero non sarà tardi. Il mio augurio è che lui il tecnico l’ha scelto, è in contatto con lui e hanno avviato la campagna acquisti. Difensori dei calciatori? Non ne parliamo. Considero i calciatori bambocci viziati e trovo intollerabile che quando critichi un calciatore, allora escono i difensori. Io sono molto arrabbiato con Osimhen, con Di Lorenzo per cui stravedo, che temo si sia pure giocato l’Europeo. Io mi auguro che almeno il Napoli raggiunge la Conference League perché non siamo la Juventus che può stare senza competizioni europee, precipitiamo nel ranking".