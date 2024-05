Il Roma - Denkey si candida per la “9”: l'erede di Osimhen può arrivare dal Cercle Bruges

In Europa solo Harry Kane col Bayern Monaco ha fatto meglio. Al secondo posto dei migliori bomber c’è un “insospettabile”.

Fonte: di Giovanni Scotto per Il Roma

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In Europa solo Harry Kane col Bayern Monaco ha fatto meglio. Al secondo posto dei migliori bomber c’è un “insospettabile”. Si chiama Kevin Denkey, arriva dal Togo e gioca nel Cercle Bruges, in Belgio. È la seconda squadra della città, l’altra è il più famoso Club Bruges, visto spesso nelle coppe europee. Il Cercle è una società più piccola, considerata una “satellite” del Monaco, che non a caso avrebbe la priorità sull’attaccante africano di 23 anni. Al Napoli è già arrivato un report su di lui da circa un anno, aggiornato poi ai primi mesi del 2024. Ma ora i suoi numeri sono impressionanti. 25 gol in 33 partite da parte di un attaccante potente, rapido, un metro e 81. Si tratta di destro naturale, repertorio completo e ottima tecnica potenza fisica. Ha caratteristiche un po’ diverse da Osimhen ma lo ricorda in molte cose. Fame, voglia di vincere e una personalità brillante. Soprattutto, il desiderio di fare il salto di qualità. Ancora più in alto del Monaco, in Ligue 1, che sarebbe pronto a prelevarlo. Ma solo se non dovesse arrivare un’offerta prestigiosa.

Il Cercle Bruges aspetta. Difficile immaginare oggi la sua valutazione, madi certo non può essere inferiore ai 20 milioni di euro. Dipenderà anche da chi vorrà davvero scommettere su Denkey. Il campionato belga ha regalato al calcio europeo talenti di assoluto livelli, che quando sono stati “pescati” dalla Jupiler erano semplici sconosciuti. Dries Mertens, Milinkovic-Savic, Kevin De Bruyne e Charles De Katelaere. Tutti prelevati giovani, e che oggi sono diventati giocatori di assoluto livello. Il Napoli non è indifferente, con David prima scelta che rimane la priorità. Su Denkey ci sarebbe anche il Milan, con Geoffrey Moncada, capo scouting rossonero, che avrebbe già consigliato di fare un sondaggio. Molto probabile, quindi, che anche Micheli abbia invitato la segnalazione a Manna e De Laurentiis per un’offerta che per il Cercle potrebbe essere irresistibile.