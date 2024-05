Cajuste, Lindstrom e Mazzocchi: il Napoli ha preso una decisione sul loro futuro

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Che fine faranno i calciatori arrivati nel mercato estivo ed in quello di gennaio? Oltre ai prestiti che scadranno, con Traore e Dendoncker che torneranno ai rispettivi club di appartenenza, ci sono altri tre azzurri che saranno oggetto di valutazione per il prossimo anno. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Un'altra chance. Spazi che non hanno trovato nemmeno i nuovi acquisti, da Cajuste a Lindstrom, passando per Mazzocchi. Il Napoli però ha investito sui loro cartellini e si augura che in futuro possano ritagliarsi più minuti. Venderli ora, soprattutto i due stranieri, significherebbe svalutarli" si legge sul quotidiano