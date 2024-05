I quattro intoccabili per la prossima stagione: Kvara guida il nuovo Napoli

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si analizzano le possibili scelte future sul calciomercato del club azzurro

Tanti addii in estate a qualche certezza per il Napoli della prossima stagione. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si analizzano le possibili scelte future sul calciomercato del club azzurro, andando a individuare le colonne da cui ripartire il prossimo anno.

"Gli intoccabili Di Lorenzo, Lobotka, Politano, Kvaratskhelia. Il rinnovo del georgiano è una delle priorità delle prossime settimane. Il Napoli del futuro, quello della rifondazione, ripartirà da lui, ma anche dalle cessioni. I sei che andranno via potrebbero diventare nove (su venticinque), praticamente più di un terzo della squadra.