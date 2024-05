Meret e non solo: tutti i possibili addii in difesa

Una difesa per la prossima stagione ancora tutta da reinventare per il Napoli, alle prese con diverse situazioni spinose.

Una difesa per la prossima stagione ancora tutta da reinventare per il Napoli, alle prese con diverse situazioni spinose. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Meret ha il contratto in scadenza nel 2025, si sta lavorando per il rinnovo, ma se così non fosse si troverà una soluzione diversa. Il Napoli, lo dimostra la sua storia recente, non vuole giocatori a fine contratto, ancor di più in un ruolo delicato come il portiere.

La difesa è invece un rebus da risolvere, perché almeno tre dei centrali in rosa non hanno il posto assicurato nella prossima stagione, nonostante contratti più o meno lunghi. Il mercato, soprattutto quello in entrata, influirà sulle decisioni che prenderà il Napoli, magari consigliato dal prossimo allenatore. A lui toccherà e al diesse Manna toccherà il compito di valutare Juan Jesus, Ostigard e Natan, gli ultimi due investimenti finora poco redditizi".