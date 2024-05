Manna, estate di fuoco: dovrà ricostruire un terzo della squadra

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla rivoluzione che il Napoli dovrà affrontare nel prossimo calciomercato

Sei partenze sicure, altri sei dubbi da risolvere su 25 giocatori: Manna chiamato a ricostruire un terzo della squadra. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulla rivoluzione che il Napoli dovrà affrontare nel prossimo calciomercato estivo dopo le difficoltà di questa stagione: "Sul piede di partenza sono in tanti, sei sicuri, ma anche altri potrebbero essere ceduti per far cassa e spazio a chi arriverà. La rifondazione è necessaria, dopo una stagione così, per dare una ventata di freschezza e, perché no, d’ottimismo a una squadra troppo volubile che non ha saputo confermarsi ad alti livelli dopo lo scudetto.

C’è chi va in scadenza e non ha rinnovato, chi non ha convinto dopo il prestito e non sarà riscattato, chi invece è arrivato al capolinea mentale in una piazza a cui ha dato tanto, da cui ha ricevuto tantissimo, ma dalla quale vuole andar via in cerca di nuove sfide" si legge sul quotidiano oggi in edicola.