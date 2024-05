Una pagina di carriera da dimenticare: Dendoncker e Traore al passo d'addio

Due meteore di gennaio: Traore e Dendoncker ed un impatto diverso da quello che si attendevano al momento del loro arrivo

Poi ci sono le meteore, quelli presi a gennaio per tentare la risalita e che invece hanno deluso. Traore tornerà al Bournemouth, Dendoncker all'Aston Villa.

Entrambi s’aspettavano, più che altro speravano di imporsi, ma la loro situazione è sotto gli occhi di tutti e ancor di più per il belga che per l’ivoriano l'esperienza napoletana s'è trasformata in una pagina di carriera da dimenticare, quasi un incubo. Per loro il Napoli non incasserà nulla, ma si libererà di ingaggi più o meno pesanti, ma mai quanto quello di Osimhen, per cui il Napoli s’aspetta di incassare anche una bella cifra. La sua cessione è diventata inevitabile e ha un retrogusto totalmente diverso.