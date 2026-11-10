CBS Sports, che attacco a Lucca: "Che fortuna faccia il calciatore! Uno dei peggiori mai visti"

Napoli, Lucca nel mirino dopo la lite con De Bruyne: Deeney lo attacca duramente. “Fortunato a fare il calciatore”, il consiglio è lavorare in silenzio

Non è un periodo facile per Lorenzo Lucca. Le sue prestazioni con il Napoli sono finite al centro di feroci critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori, e a rendere il momento ancora più complicato c’è stato il battibecco con De Bruyne nella gara di Champions League contro il Porto, un episodio che ha fatto il giro del mondo e che continua a far discutere anche fuori dall’Italia.

Deeney: “Uno dei peggiori attaccanti che abbia visto”

Come riportato dagli studi di CBS Sports, il caso è arrivato anche oltreoceano, con l’intervento dell’ex attaccante inglese Troy Deeney, durissimo con il centravanti azzurro: “Con tutto il rispetto possibile, ma è fortunato a fare il calciatore. È uno dei peggiori attaccanti che abbia mai visto”. Un giudizio senza appello, che si aggiunge alle critiche già piovute sul giocatore in queste settimane.

Il litigio con De Bruyne e il messaggio ai giocatori

L’ex Watford è poi tornato sulla lite del Do Dragão, con evidente incredulità: “Ha detto a Kevin De Bruyne, che ha vinto tutto quello che c’era da vincere nel calcio, di andare a fan***o”. Da qui il consiglio rivolto a Lucca: “Smetti di guardarti intorno e di parlare. Inizia a lavorare duramente. È l’unica cosa che devi fare”. E ancora: “Puoi lamentarti oppure semplicemente stare zitto, fare il tuo lavoro e guardare i risultati alla fine. Questi giocatori parlano troppo. È sempre colpa di qualcun altro”.