Di Canio: "Problemi rapporti interni. Big ormai logori e consumati"

Napoli, Di Canio a Sky: “Non vedo la volontà di diventare fratelli veri”. I problemi sono i rapporti interni e i big, dopo due scudetti, sono logori e consumati.

Il momento del Napoli passa anche dalle parole di Paolo Di Canio, che con il suo giudizio senza filtri fotografa una squadra in difficoltà ben oltre i risultati. L’ex attaccante non vede nel gruppo azzurro la compattezza necessaria per uscire dalla crisi e individua nelle dinamiche interne il vero nodo della stagione, in un quadro che non si limita al campo ma riguarda l’identità stessa dello spogliatoio.

“Non vedo la volontà di diventare fratelli veri”

Intervenuto a Sky Sport, Di Canio è partito dalla mancanza di unità: “Non vedo la volontà di diventare fratelli veri per uscire da un momento complicato”. Il giudizio non riguarda solo i risultati, ma lo spirito con cui la squadra affronta le difficoltà. Poi la premessa sulle aspettative: “Non mi aspettavo lo scudetto ma neppure che il Napoli facesse così male”. Una frase che racconta la distanza tra le attese della vigilia e un rendimento che, a suo giudizio, è andato oltre le previsioni più pessimistiche, trasformando una stagione di conferme in una fase di forte incertezza.

“I big sono logori e consumati”

Il punto centrale della sua analisi riguarda gli uomini di maggiore esperienza. “I problemi sono i rapporti interni”, ha spiegato, indicando nella tenuta del gruppo la questione da risolvere. E ancora: “I big sono ormai logori e consumati dopo due scudetti”. Un’immagine netta, che attribuisce alle fatiche di un ciclo vincente il calo di energie e motivazioni dei senatori. Per Allegri la sfida è dunque doppia: ricomporre un ambiente apparso frammentato e ritrovare la spinta di chi ha già dato moltissimo, con la necessità di risposte concrete già dalle prossime partite.