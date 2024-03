Avv. Chiacchio: "Decisione su Acerbi ineccepibile, vi spiego perché"

L'avvocato Eduardo Chiacchio interviene a Sportitalia sul caso Acerbi-Juan Jesus

L'avvocato Eduardo Chiacchio interviene a Sportitalia sul caso Acerbi-Juan Jesus: "Io credo alla buona fede di Juan Jesus. Lo crede anche il Giudice che fa un passaggio preciso e infatti avrebbe dovuto prendere provvedimenti anche nei suoi confronti. La decisione è ineccepibile, in giustizia sportiva basta un indizio appena superiore alla media probabilità e in questo caso purtroppo non si è giunti neppure all'indizio serio e concordante che poteva portare a una condanna. Video, audio, testimonianza: è mancato tutto".