Da Roma: "Napoli fuori dalle Coppe una tragedia, fare la Conference ha solo dei pro"

Giorgio Martino, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Giorgio Martino, giornalista attento alle vicende della Roma, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Giocare la Conference League ha solo dei pro e non dei contro. Un Napoli che non disputi le coppe sarebbe una tragedia soprattutto quest'anno che l'Italia porterà almeno 8 squadre in Europa.

Chi resta fuori da questa cerchia avrebbe fatto un passo indietro notevolissimo. Conference League ed Europa League si giocano di giovedì e si spera che la Lega trovi una soluzione per dare più tempo di recuperare tra la gara di coppa e quella di campionato. Le polemiche fatte da Mourinho erano giuste".