Pioli-Italiano con le valigie: ADL li stima e sono in lista

Non solo Gasperini, che per il Corriere resta al primo posto delle preferenze di De Laurentiis. Sul Corriere dello Sport si scrive delle possibili alternative: "Stefano Pioli è legato al Milan da un altro anno di contratto - a 4,5 milioni di stipendio - ma l’avventura è ormai al capolinea: è stato bello finché è durato, anche bellissimo considerando lo scudetto 2022 e la semifinale Champions con l’Inter strappata proprio al Napoli un annetto fa, ma è finita. E così c’è anche lui nella lista.

Testa a testa con Vincenzo Italiano, fresco di qualificazione alla seconda finale di Conference consecutiva con la Fiorentina: anche la stima di De Laurentiis nei suoi confronti è radicata nel tempo, e dal punto di vista contrattuale è in scadenza e sull’uscio della Viola, nonostante il club abbia la possibilità di accendere una clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Europa League (e Champions, ormai impossibile). Andrà via, insomma, ed è in quota-Adl".