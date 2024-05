L'indiscrezione di Libero: "ADL avrebbe inviato bozza di contratto a tutti i candidati per la panchina"

Questa l'indiscrezione lanciata dall'edizione odierna del quotidiano Libero

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis avrebbe inviato una bozza di contratto a più o meno tutti i candidati alla panchina. Questa l'indiscrezione lanciata dall'edizione odierna del quotidiano Libero: "Il casting per il prossimo allenatore del Napoli dovrebbe essere alle battute finali. Dopo averne cambiati tre in una disastrosa stagione, De Laurentiis è consapevole di non poter sbagliare. Stando alle ultime indiscrezioni, il presidente del Napoli avrebbe inviato una bozza di contratto più o meno a tutti i candidati, che sono: Conte, Pioli, Italiano e Gasperini. Conte è la scelta preferita dei tifosi ma avanza richieste economiche importanti, per se stesso e per la squadra da costruire.

Pioli e Italiano sono più facili da raggiungere, essendo in uscita rispettivamente da Milan e Fiorentina e senza particolari esigenze per dire sì al Napoli. E poi c’è l’idea “rivoluzionaria”, quella che porta a Gasperini. Ci sarà da attendere la fine della stagione per capire le intenzioni dell’allenatore piemontese, che ha un contratto in scadenza nel 2025".