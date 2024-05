Mediaset - Per la prima volta la scelta dell'allenatore non sarà solo di ADL: c'è un favorito

Aurelio De Laurentiis è impegnato nella scelta del nuovo allenatore, ma non è una decisione che prenderà da solo

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis è impegnato nella scelta del nuovo allenatore, ma non è una decisione che prenderà da solo. O almeno così si legge su Sportmediaset. Per la prima volta - scrive il portale - si tratterà di una scelta collegiale da prendere insieme al resto della società. Questo è quando sostiene:

"Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini, il casting presidenziale per affidare la panchina del Napoli 2024/25, la stagione della rifondazione, è ridotto a questi due profili. In vantaggio l'attuale allenatore del Milan, cui diamo al momento, in base alle nostre informazioni, il 70% di possibilità di sedersi l'anno prossimo sulla panchina del Maradona. Pioli ha un leggero favore presidenziale.

Piace per questi motivi. Uno: ha l'esperienza giusta per una calda piazza come Napoli avendo allenato a Milano e Roma, contesti che si portano dietro una grande dose di pressione. Due: ha un'idea di gioco propositiva, tatticamente si basa sulla difesa a 4, un dogma dalle parti di Napoli. Tre: arriverebbe comunque da vincente, nel senso che nel suo curriculum c'è lo scudetto 2022 vinto con il Milan. Quattro: il suo ingaggio rientra nei parametri finanziari di sostenibilità del club. Per Pioli pronto un contratto biennale con opzione unilaterale per il terzo a 3,5 milioni più bonus a stagione. Contatti fra le parti già avviati, disponibilità di massima ricevuta, naturalmente la trattativa entrerebbe nel vivo a fine Serie A. Pioli ha ancora un anno di contratto con il Milan, prima dunque deve liberarsi. Con il club ci sarà da trattare la buonuscita.

C'è però da sottolineare questo fatto: fino a ieri la scelta dell’allenatore è sempre stata una decisione insindacabile del Presidente De Laurentiis. Indiscrezioni ci raccontano che questa volta la scelta del tecnico sarà più collegiale con il resto della società. Una parte della società spinge per Gian Piero Gasperini, già sondato, di cui viene apprezzata la sua capacità di valorizzare i giovani e i calciatori a disposizione. All’attuale allenatore dell’Atalanta il 30% di chances di allenare il Napoli nella prossima stagione. Di mezzo c’è l’ostacolo Atalanta“.