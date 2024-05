Vigliotti ironizza: "La notizia su Dendoncker è clamorosa, può spostare gli equilibri"

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "La notizia del recupero di Dendoncker è clamorosa, uno che può spostare gli equilibri della partita Napoli-Bologna (scherza ndr.). Anche in Premier ha giocato pochissimo quest'anno, il suo prestito ha lasciato davvero molte perplessità. Dendoncker può essere la fotografia esatta della stagione del Napoli.

Dobbiamo solo augurarci che il Napoli possa andare in Conference League, anche perchè in Europa League è difficile. Dobbiamo fare il tifo per la Fiorentina perchè se vincesse la Conference andrebbe in Europa League ed il Napoli avrebbe la certezza di essere in Conference" ha spiegato il giornalista.