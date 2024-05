ADL e la regola del '3': patron ha idee chiare sul contratto del nuovo tecnico

Così scrive l'edizione odierna sulle idee del patron per il nuovo allenatore del Napoli

Aurelio De Laurentiis e la regola del tre: tre anni di contratto e tre milioni di ingaggio, bonus esclusi. Così scrive l'edizione odierna sulle idee del patron per il nuovo allenatore del Napoli: "Tre gli anni che De Laurentiis offre (2 più l'opzione unilaterale da parte del Napoli per un altro anno) e tre i milioni di stipendio a stagione (escluso bonus corposi e fissati in relazione agli obiettivi).

Il quotidiano chiarisce come ci sia sempre da tenere in considerazione l'eccezione Antonio Conte, che ha richieste economiche molto più elevate: "Poi c'è sempre la variabile Conte che è l'eccezione - sotto tutti i punti di vista - che conferma la... regola (del tre). I nomi sul taccuino sono arcinoti. Si va da Pioli a Italiano fino ad arrivare a Gasperini"