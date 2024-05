Atalanta-Fiorentina si giocherà a campionato finito: la data del recupero

L'Atalanta ha festeggiato questa sera la vittoria contro il Marsiglia nella semifinale di ritorno e così facendo accede all'ultimo atto di Europa League

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'Atalanta ha festeggiato questa sera la vittoria contro il Marsiglia nella semifinale di ritorno e così facendo accede all'ultimo atto di Europa League, la finale di Dublino di mercoledì 22 maggio 2024. E così facendo si restringe il campo in merito alla data del recupero della partita di campionato con la Fiorentina, non disputata domenica 17 marzo scorso per via del malore a Joe Barone che ha finito per costare la vita all'ex dg dei viola.

Con la Dea impegnata a caccia del trofeo europeo il 22, e la Fiorentina che a sua volta giocherà la finale di Conference la settimana successiva, mercoledì 29 ad Atene, rimane una sola data disponibile, considerando anche la finale di Coppa Italia di mercoledì prossimo allo stadio Olimpico: il match tra Atalanta e Fiorentina, quindi, sarà recuperato a campionato finito, in data domenica 2 giugno 2024.