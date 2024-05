ADL e le parole al miele su Gasp, Il Mattino: "ADL è un abile prestigiatore"

Aurelio De Laurentiis ed una strizzata d'occhio a Gian Piero Gasperini

Aurelio De Laurentiis ed una strizzata d'occhio a Gian Piero Gasperini, tecnico che secondo molti quotidiani è in cima alla lista per il Napoli che verrà. Il patron, nella giornata di giovedì, ha così parlato dell'Atalanta: "Vedo sempre le partite dell’Atalanta con grande interesse perché ha un bravissimo allenatore, degli ottimi giocatori e fa un calcio molto interessante".

Sul possibile approdo al Napoli del tecnico che ha portato l'Atalanta in finale di Europa League, scrive così l'edizione odierna de Il Mattino: "Indizi eloquenti che testimoniano la grande stima di Adl nei confronti del Gasp. Ma DeLa è anche un abile prestigiatore, sa bene che è meglio avere più assi nella manica per evitare di correre il rischio di rimanere con le carte in mano..."