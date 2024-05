Napoli su David, il giornalista che segue il Lille: "20mln per lui sono già tanti..."

La redazione di 'MilanNews.it' ha intervistato il giornalista di France Bleu Nord Charley Sylvain.

La redazione di 'MilanNews.it' ha intervistato il giornalista di France Bleu Nord Charley Sylvain. Nel corso del botta e risposta s'è parlato di Jonathan David, centravanti legato alla società francese da un contratto valido fino al 30 giugno 2025 e seguito anche dal Napoli per il post-Osimhen: "Non so se farà lo stesso percorso di Osimhen, anche perché il nigeriano è un altro tipo di giocatore, più spettacolare. Osimhen è un attaccante a cui piace far parlare molto di sé, ha molto ego. Penso che Jonathan David sia un giocatore che agisce più nell'ombra, è un attaccante a cui piace far brillare i suoi compagni. Ecco, è un attaccante che non ha necessariamente bisogno di statistiche per essere felice. Jonathan David rimane a oggi il capocannoniere del club ma a volte è capace di non segnare per diverse partite. Mi ricorda un po' Filippo Inzaghi, perché è una vera volpe dell'area di rigore e perché non abbiamo ricordi di suoi gol spettacolari. Spesso è un giocatore che finalizza le azioni dei compagni di squadra. E poi è un bravissimo ragazzo, sul quale puoi investire ad occhi chiusi, Non fa polemiche, è un uomo squadra. Ecco, magari non essendo spettacolare magari non accontenterà il palato dei dirigenti del Milan o di altri club europei ma se Paulo Fonseca si sposterà è possibile che lo voglia con sé".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Penso che se ne andrà quest'estate. Il suo valore su Transfermarkt è di 50 milioni ma il Lille sarebbe ben felice di poterlo piazzare a 30-40. Ma dato che non ha un profilo molto spettacolare e oggi gli resta solo un anno di contratto se il Lille riuscisse a venderlo per 20 milioni di euro sarebbe già un ottimo affare sapere che è arrivato al club nel 2020 e che all'epoca era costato più di 30 milioni di euro, quando era costato 30 milioni di euro, il più grande trasferimento nella storia del club".