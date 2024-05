Gazzetta dedica l'apertura all'Atalanta: "E Due!”

“E Due!”. Apre così questa mattina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

“E Due!”. Apre così questa mattina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’Atalanta travolge il Marsiglia per 3-0 e vola in finale di Europa League per la prima volta nella sua storia. Il 22 maggio Gasp si troverà l’esame Bayer Leverkusen, che ieri sera prima stava per essere beffato da un doppio rigore trasformato da Paredes, e poi sul finale ha trovato due reti che gli hanno permesso di pareggiare. Per la Fiorentina, invece, ad Atene ci sarà l’Olympiacos, che ha battuto in casa l’Aston Villa per 2-0.

Milan - Per la panchina tutto su Sergio Conceiçao, che apre ai rossoneri. È braccio di ferro tra lui e il Porto, con il neo presidente Villas Boas che non vuole cedere, anche se il tecnico insiste per andarsene.

Inter - Un rinnovo di contratto ricchissimo per Barella. Con l’imminente firma sul nuovo contratto il centrocampista nerazzurro diventerà il calciatore italiano più pagato della Serie A