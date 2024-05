In Spagna pazzi di Ancelotti jr, il retroscena del Mattino: al Napoli fu respinto dal gruppo

L'edizione odierna de Il Mattino racconta un retroscena legato proprio ad Ancelotti jr e al periodo in cui papà Carlo era l'allenatore del Napoli

Carlo Ancelotti è il re di coppa, ma al suo fianco viene celebrato anche il figlio Davide, risultato decisivo nella semifinale di ritorno, spingendo per mandare in campo Joselu, quello che poi sarebbe diventato il man of the match. L'edizione odierna de Il Mattino racconta un retroscena legato proprio ad Ancelotti jr e al periodo in cui papà Carlo era l'allenatore del Napoli, un'esperienza in cui andò quasi tutto storto.

Davide, il figliolo erede al trono, venne respinto dal gruppo azzurro che voleva il papà in campo a gestire gli allenamenti e non l'enfant prodige che nel Real tutti portano alle stelle. Cacciato dal Napoli, rimase senza panchina per meno di dieci giorni: arrivò la chiamata dell'Everton ha spiegato il quotidiano in edicola.