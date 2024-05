Calvarese sull'incredibile gol annullato al Bayern: "Sensazione è che fosse regolare"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Gianpaolo Calvarese, ex arbitro

© foto di Federico De Luca

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Gianpaolo Calvarese, ex arbitro: "Finché il VAR non esisteva, l’arbitro doveva fischiare e anche in maniera celere. Oggi la situazione è cambiata, il fischio va ritardato in alcune situazioni. L’assistente, quando c’è un’azione potenziale importante in attacco, nei pressi dell’area di rigore, deve aspettare che l’azione conclusa e se sbaglia e la alza, deve comunque aspettare l’arbitro che fischia a conclusione dell’azione. Nel caso di ieri, infatti, a sbagliare in primis è l’assistente, poi Marciniak. Fuorigioco c’era o no? Per me, dobbiamo usare il condizionale. La sensazione è che fosse regolare. Il condizionale è d’obbligo, ripeto.

Silenzio UEFA? Non ha chiarito alcunché. Per ora non è uscito nulla. Ciò che è certo è che c’è stato un enorme errore di procedura. Marciniak la pagherà? Sicuramente andrà all’Europeo. Due anni fa ha arbitrato al Mondiale, l’anno scorso la finale di Champions. La partita tra Napoli e Milan non è stata la sua migliore prestazione. Comunque, ha evidentemente perso concentrazione. La tecnologia è stata un cambio epocale incredibile, ormai si allenano da un po’, ma se cala la concentrazione può succedere ricorrere alle metodologie acquisite dagli inizi della carriera, sono d’accordo. Lacrime di Orsato? Ha fatto 55 gare in Champions, un numero folle, ma l’ultimo episodio poteva essere gestito meglio".