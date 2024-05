Non più lista di 40 nomi, per Gazzetta ora c'è un solo nome per ADL

A tal proposito l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che ad oggi non ci sono più 40 nomi sulla lista del patron del Napoli 10.05.2024 09:20 di Redazione Tutto Napoli.net @tuttonapoli vedi letture diTwitter: TuttoNapoli.net "Sto verificando una lista che da 22 nomi è salita a 40 nomi. Devo verificarne la disponibilità, se sono adatti a un 4-3-3 e se sono adatti a linea di difesa e attacco alte". Così parlava lo scorso anno Aurelio De Laurentiis sulla scelta del nuovo allenatore, che poi fu Garcia. A tal proposito l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che ad oggi non ci sono più 40 nomi sulla lista del patron del Napoli, e che Stefano Pioli pare essere davvero in cima alle prefenze del patron. “Prima che Pioli eventualmente possa accettare la proposta del Napoli, un biennale con opzione a 3 milioni di euro all’anno, dovrà liberarsi dal Milan, con cui andrà negoziata la risoluzione consensuale del contratto attraverso l’inserimento di una buonuscita” si legge sulla rosea che vede dunque Pioli in pole per succedere a Calzona. Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione