Da Torino: "Juric, suggestione Napoli. È in corsa con Pioli e Conte"

© foto di www.imagephotoagency.it

Juric, suggestione Napoli. Così titola l'articolo di Tuttomercatoweb, a firma dell'inviato che segue il Torino, su un possibile interesse del club azzurro per l'allenatore che lascerà i granata: "E Ivan Juric? Anche il tecnico si guarda intorno, considerando che tra un mese e mezzo si ritroverà senza contratto. Il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra o in Francia, dove è corteggiato da diversi club, o magari ancora in Italia, con il Monza che lo vede come erede di Palladino oppure eventuali cavalli di ritorno a Genova o a Verona.

Il croato, però, vorrebbe fare un ulteriore salto di qualità nella carriera, nonostante il suo triennio alla guida del Toro non sia stato così esaltante. Per lui potrebbero aprirsi le porte del Napoli: il patron De Laurentiis lo aveva già inserito nel cast di 40 profili per il post-Spalletti, ora i partenopei si sono ridimensionati clamorosamente dopo lo scudetto e Juric può essere l’uomo giusto per la ricostruzione. Il quasi ex granata dovrà superare la concorrenza di Pioli e Conte, ma anche lui è in corsa".