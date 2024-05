Bologna, Aebischer avvisa: "Dopo il Torino nessuno era contento. Napoli? Le big si aprono..."

Michel Aebischer, centrocampista del Bologna, parla al magazine settimanale del club rossoblù

Michel Aebischer, centrocampista del Bologna, parla al magazine settimanale del club rossoblù: "La partita contro il Torino è stata difficile perché ti vengono sempre uomo su uomo, ma non abbiamo giocato male. Ci prendiamo il punto, dobbiamo migliore nella creazione delle occasioni".

Com'era l'umore suo e dei compagni dopo la partita?

"Nessuno era contento, volevamo tutti vincere. Anche se poi abbiamo scoperto che eravamo qualificati in Europa League... Ma siamo concentrati sulla Champions".

E il rapporto con Motta?

"Sento la sua fiducia e per me è importante. Do sempre il massimo in partita e negli allenamenti, sono arrivato da tre anni e all'inizio è stato difficile ambientarmi in Italia arrivando dal calcio svizzero. Ora sono migliorato".

Adesso andate a Napoli.

"Le grandi squadre di solito vogliono avere il pallone e aprirsi di più, per noi è un bene. Abbiamo fatto bene con le big, sabato proviamo a ripeterci. Anche perché i nostri tifosi sono fantastici, dobbiamo impegnarci di più per loro".