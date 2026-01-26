Bacconi: “Rotazioni fondamentali! Dall’inizio non si ruota, è scoppiato pure McTominay!”
Il match analyst Adriano Bacconi, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha parlato della gestione della rosa da parte di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Settimana scorsa feci l’esempio di McTominay, dicendo che in caso di impiego a Copenaghen sarebbe arrivato bollito alla Juventus.
Non ha dato alcun contributo col Copenaghen ed a Torino ha sbagliato tutto e perso tanti palloni. McTominay boccheggia, è stato devastato il giocatore più forte del campionato, ormai è scoppiato! Mettevi Elmas a metà campo pur di riposarlo. Le turnazioni sono normali! Non riapro su David Neres, Noa Lang a ottobre, ma di adesso e si persevera negli stessi errori!”.
