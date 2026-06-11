Beukema: "Speravo di andare al Mondiale, ma rispetto la scelta e tiferò per loro"

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Sam Beukema, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Kick 't Met di Ziggo. "Ho sperato davvero di essere tra i convocati per i Mondiali, ma così non è stato. So che, durante la stagione, sono venuti a vedermi in diverse partite e visto che la rosa olandese contava alcuni infortunati ci ho sperato fino in fondo. È un peccato non sia successo, ma rispetto profondamente la scelta del mister. Spero che l’Olanda possa vincere il Mondiale, sarò il primo tifoso".