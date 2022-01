Braglia avvisa il Napoli: "Rischia più di tutti di essere ripreso dalla Juve"

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per dire la sua sul momento del Napoli.

Napoli, pioggia di critiche a Spalletti. Che ne pensa?

"Dico che la partita con la Fiorentina è sintomatica dello stato attuale. Le assenze per Covid e Coppa d'Africa incidono. Vedremo anche quelli poi come torneranno da quel torneo. Il Napoli che si fa mandare fuori due giocatori e non sa gestire quella partita non è un bel segnale. Così come la gestione del caso Insigne. Credo che l'ambiente non sia più lo stesso di inizio stagione, proprio per tutte queste cose. Spalletti ha cercato di intervenire e difendere il gruppo, ma credo stia soffrendo. Di quelle lì davanti è quella che rischia di più di essere ripresa dalla Juventus".