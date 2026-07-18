Buongiorno ko, Chiariello: "Ora serve un difensore mancino, il Napoli dovrà spendere"

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Infortunio Buongiorno e calciomercato: l'intervento di Umberto Chiariello

Nel corso di Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato dell'infortunio di Buongiorno, comunicato proprio all'arrivo al ritiro di Dimaro: "Buongiorno salta i ritiri estivi, si è fatto male di nuovo. Pronti-via un consulto per capire se deve operarsi al ginocchio. Primo problema del Napoli, non ha un altro mancino dopo l'addio di Juan Jesus ed allora nonostante i buoni propositi bisogna tornare sul mercato per un difensore mancino. Solet, Lukumi, Ndicka costano, ma servono. Il Napoli dovrà spendere, c'è poco da fare perché in difesa la situazione è già emergenziale con questa prima tegola per Allegri".

Buongiorno, nuovo stop: il comunicato del Napoli

Poco prima dell'annuncio dei convocati per il ritiro, il Napoli ha comunicato l'assenza di Alessandro Buongiorno almeno per i due ritiri estivi: "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro", il comunicato del club partenopeo.