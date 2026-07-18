Canonico via, Montervino: "Fu Conte a rischiare Neres, per il dottore non era pronto"

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L'ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, è intervenuto da Dimaro nel corso di Canale 8, parlando anche dell'allontanamento del dottor Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, ancora sotto contratto col club partenopeo:

"L'anno scorso Conte ha fatto una comunicazione molto diretta, ha spesso fatto cadere le responsabilità sullo staff medico. Ma con onestà devo dire che conosciamo i dati e conosciamo Canonico e ci siamo meravigliati degli attacchi di Conte. La sensazione è che Conte va via, paga lui nel dubbio, mi sembra assurdo avendo ancora 3 anni di contratto e chissà che le cose possano rientrare. Lui è un grande professionista, merita, poi ci sono tanti giocatori ed una mano in più può servire. Ma pare possa esserci una sostituzione interna. Infortunio Neres? Non andò proprio così. Non fu dichiarato arruolabile, che io sappia... a me hanno detto che non fu dato disponibile, ma Conte aveva urgenza ed anche per 5 minuti disse lo porto perché mi può servire, ma per il dottore aveva ancora problemi. A me hanno detto questo".