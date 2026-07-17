Montervino fiducioso: "Allegri? Difficile fare peggio di Conte a livello offensivo"

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Il Napoli di Allegri: il commento del capitano Montervino

L'ex capitano del Napoli, Francesco Montervino, è intervenuto da Dimaro nel corso di Canale 8, parlando anche dell'inizio dell'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra:

"Subito si dice conferenza da 0-0, ma non sono d'accordo. Lui sa quello che deve dire, non trova un nemico per poter fare una conferenza stampa. L'ho trovato giusto, ma si continuerà su quella falsariga tatticamente, si continua il percorso tattico. E' un usato garantito, ma ho la sensazione che guadagneremo qualcosa, in termini di comunicazione, in termini di gioco non lo so ma sarà difficile fare peggio offensivamente rispetto all'anno scorso. Quindi un po' ottimista lo sono".