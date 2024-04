Cagni contro Calzona: "Non può dire queste cose sui calciatori! Gli manca personalità..."

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'atto di accusa di Francesco Calzona nei confronti dei calciatori: "Sono dichiarazioni di un allenatore inesperto. La squadra ha sicuramente delle responsabilità, su questo non c'è dubbio, e io sono d'accordo con il suo pensiero. Però è brutto quando un allenatore dice che i calciatori non si sono impegnati. Vuol dire che qualcuno ha sbagliato prima, perché sei tu allenatore che li vedi per tutta la settimana.

Per gestire una situazione come quella che ha trovato Calzona al Napoli devi avere personalità. E credo che è una situazione che non è adatta alle qualità di Calzona, che ha dimostrato di non riuscire a cambiare la situazione. Tu, Calzona, devi avere delle qualità per poter far correre la squadra, per far sì che restino tutti concentrati. Se a una squadra manca concentraizone vuol dire che non puoi fare questo mestiere".