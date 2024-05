Nome nuovo per la difesa: nel mirino del Napoli c’è il 2003 Zebast dell’Anderlecht

Nome nuovo per la difesa del Napoli. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato internazionale, il club azzurro sarebbe sulle tracce di Zeno Debast, calciatore belga in forza all’Anderlecht.

Difensore centrale classe 2003 che ha anche già esordito nella nazionale maggiore belga, di grande struttura fisica e abile quando c'è da impostare, è uno dei profili giovani più chiacchierati del paese e del suo ruolo nel panorama europeo. Ha un contratto in scadenza tra un anno e in qiesta stagione ha disputato 37 partite.

#ForzaNapoliSempre🇧🇪

Napoli are prioritising the transfer of Anderlecht's 20-year-old Belgian defender Zeno Debast. pic.twitter.com/Co80mvM3Ij