Del Genio su Canonico: "Con lui pochissimi infortuni, tranne con Conte. A voi conclusioni..."

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Separazione con il dottor Canico: il pensiero di Paolo Del Genio

Da Dimaro nel corso di Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato anche sull'allontanamento del dottor Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, ancora sotto contratto col club partenopeo:

"Per tanti anni, prima con De Nicola e poi da solo, lui è stato il responsabile dello staff medico con il numero più basso di infortuni della Serie A. Tranne l'anno scorso. Poi tirate voi le conclusioni. Attacchi di Conte a Canonico? Ormai è archiviata la vicenda, ma abbiamo assistituto a qualcosa di incredibile. ADL che per due anni sul mercato, su giocatori fuori dai parametri, sullo staff medico, ha ascoltato Conte dalla A alla Z. Pensa sia l'oracolo, qualsiasi cosa era da eseguire. L'ha ascoltato pure quando è andato via, evidentemente. Solo per un fattore economico s'è interrotto il rapporto, nell'ultima conferenza l'abbiamo visto non rispondere, sotto richiami, quasi lo zittiva quando lui è sempre stato mattatore, si è interrotta la vicenda solo per volontà di Conte perché chiedeva cosa che non poteva più fare, non perché non voleva".