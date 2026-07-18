Krol lancia il Napoli: "E' l'anno del mio numero 5: il Napoli vincerà il quinto Scudetto"

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Obiettivo Scudetto: le parole dell'ex difensore Ruud Krol

"È l’anno del 5: era la mia maglia e sarà il quinto scudetto del Napoli". Lo ha detto Ruud Krol, ex difensore del Napoli, nel corso della trasmissione “Ritiro di Mattino”, condotta da Vincenzo Mele su Canale 9, ogni giorno dalla ore 7 alle 8 e con i collegamenti di Marcello Altamura da Dimaro: “Il Napoli vincerà il campionato. Lo farà nell’anno del centenario e sarà lo scudetto numero cinque, che era anche il mio storico numero di maglia.

Ritiri? Sono utili, ma faticosi. Allegri farà bene. Con Lukaku, De Bruyne e Anguissa, che hanno recuperato dagli infortuni, il Napoli è la squadra più attrezzata per vincere lo scudetto, quest’anno”, conclude l'ex stella azzurra che sarà a Napoli per festeggiare i cento anni della squadra insieme ai tifosi dei gruppi organizzati.