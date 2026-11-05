Chiariello: "Gabri Veiga era del Napoli, ancora lo stiamo rimpiangendo"

Umberto Chiariello su Canale 21 ha commentato il ko del Napoli contro il Porto che ieri ha battuto gli azzurri 4-1 in Champions: "Situazione drammatica. Ci sono cose poco chiare come la difesa che ha elementi altri e subisce due gol di testa. Addirittura sul primo gol salta Vergara che là non ci azzecca niente. Sul secondo Rrahmani prende il classico blocco. Gol banali. Gabri Veiga era del Napoli e lo stiamo ancora rimpiangendo. E ieri ha segnato solo davanti al portiere in contropiede.

Il Napoli per 70 minuti ha giocato bene e ha tenuto il campo. Hojlund è stato un'ira di Dio. Il risultato è bugiardo. Ma con gol banali non si va da nessuna parte. Se non difendi sulle cose più elementari, la stagione diventa fallimentare. Il problema è di qualità e di impostazione".

