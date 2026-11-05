Sostituto Allegri? Del Genio: “Se questi due nomi si liberano in estate lo scenario cambia”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli all'indomani del ko degli azzurri contro il Porto in Champions League. "Esonero Allegri? Non si cambia solo quando vuoi salvare la stagione, ma anche se è compromessa ma credi non ci sia futuro. Magari pensi che con un altro puoi gettare delle basi diverse.

Poi può starci qualcosa che a noi sfugge. Se poi magari la tua idea è tornare ad esempio su Vincenzo Italiano o su Simone Inzaghi che pare voglia tornare in Italia si tratta di allenatori impegnati fino a fine stagione e poi dovrebbero provare ad liberarsi quindi ti resta il traghettatore e rischiano di essere soldi buttati. Magari loro vanno avanti per questo con Allegri ma non possono darci la risposta che aspettiamo”.