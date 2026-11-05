Sostituto Allegri? Del Genio: “Se questi due nomi si liberano in estate lo scenario cambia”
Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli all'indomani del ko degli azzurri contro il Porto in Champions League. "Esonero Allegri? Non si cambia solo quando vuoi salvare la stagione, ma anche se è compromessa ma credi non ci sia futuro. Magari pensi che con un altro puoi gettare delle basi diverse.
Poi può starci qualcosa che a noi sfugge. Se poi magari la tua idea è tornare ad esempio su Vincenzo Italiano o su Simone Inzaghi che pare voglia tornare in Italia si tratta di allenatori impegnati fino a fine stagione e poi dovrebbero provare ad liberarsi quindi ti resta il traghettatore e rischiano di essere soldi buttati. Magari loro vanno avanti per questo con Allegri ma non possono darci la risposta che aspettiamo”.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Le Interviste
Trevisani usa le parole di Allegri: “Sì, esistono le categorie: Conte 2º con stessa squadra e infortuni!”
Copertina LiveFuria Allegri in conferenza: “Bene per 70 minuti, accusare squadra non serve! Angoli? Invertiti Scott e Vergara…” di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
08 nov 2026 12:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lazio
In primo piano
Fabio TarantinoLiveAllegri in conferenza: “Sarà gara di sofferenza! E’ importante, ma sistemare il campionato di più. Decisive Brugge, Sabah e Viking…”
Arturo MinerviniTuttonapoliDa 0 a 10: i 27 mln che salvano Allegri, la frase shock di Landucci e la spiegazione per cui ADL non ha fatto mercato
Davide BarattoTuttonapoliAllegri, è game over? Il risultatista con la media punti da retrocessione tra Milan e Napoli
Davide BarattoLiveLanducci in conferenza: "Serve fiducia! Juve ha meritato, non puoi farli tirare così liberi! Su De Bruyne e Di Lorenzo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la scioccante inversione di Allegri, la scena terrificante, la scelta ammazza-tifo e Hojlund che torna biondo
Pierpaolo MatroneManna: "Conte mi ha fatto crescere, Allegri vuole la rivincita! Su ADL, McT, KDB e gli altri colpi..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com