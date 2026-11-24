De Bruyne: “Mai avuta squadra stabile, cambiati continuamente moduli e giocatori. Sul futuro..."

Kevin De Bruyne a TNT Sports analizza le difficoltà del Napoli, i cambi tattici e il proprio futuro.

Il centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TNT Sports, soffermandosi sulle emozioni del ritorno a Manchester, dove ha giocato per dieci anni con la maglia del City, e sulle difficoltà incontrate dalla squadra azzurra in questa prima parte di stagione.

Il ritorno a Manchester

“All’inizio della stagione ho detto che non volevo venire qui e giocare di nuovo. L’anno scorso sono venuto qui, ho giocato solo 26 minuti, quindi forse sarebbe bello mostrare alla gente che posso ancora giocare a calcio”.

Le accuse al Manchester City e l'addio di Guardiola

“Capisco tutto quello che sta succedendo con il City fuori dal campo e, allo stesso tempo, i numerosi cambiamenti all’interno della squadra. Per questo non ci si può aspettare che riescano a gestire un cambiamento così grande. Con l’addio di Pep Guardiola poi, tanti giocatori se ne vanno e tanti nuovi arrivano. Le cose vanno sempre così. So che la gente si aspetta che il City vinca ogni anno, ma nello sport è praticamente impossibile”.

Le difficoltà del Napoli in questa stagione

“Per noi è un’opportunità per fare qualcosa di buono. Non credo che partiremo da favoriti contro di loro, ma il nostro percorso è stato altalenante. Abbiamo avuto tanti infortuni, non siamo riusciti a trovare il ritmo giusto, ma proveremo a disputare una bella partita. È stato davvero difficile fin dall’inizio della stagione. Credo che gran parte del problema sia dovuto al fatto che non siamo mai riusciti ad avere una squadra stabile: abbiamo cambiato continuamente moduli e giocatori”.

Il rendimento personale e le proprie qualità nella creazione del gioco

“A livello personale, invece, è andata davvero molto bene, perché sono stato sempre in forma durante tutta la stagione e ho giocato ogni partita. È un peccato che la squadra non occupi una posizione più alta in classifica. Penso che ci siano state anche partite in cui abbiamo fatto abbastanza bene senza riuscire a conquistare i punti. Abbiamo commesso alcuni errori e, quando giochi a certi livelli, a volte non è sufficiente. Credo di conoscere molto bene i miei punti di forza e le mie capacità nella creazione del gioco. Forse, qualche volta, ho la sensazione di perdere un po’ della mia forza. Ma penso che a volte sia proprio ciò di cui la squadra ha bisogno e, se posso aiutarla e farla giocare meglio in questo modo, per me va bene”.

Il futuro e la possibilità di giocare ancora per due anni

“Per me è un gioco. Cerco sempre di dare il 100% e a volte ci riesco alla grande, altre un po’ meno. Credo che trovare piacere in quello che faccio sia davvero importante, perché se non c’è più il piacere di giocare, allora che senso ha? Sento di essere ancora in grado di giocare a un certo livello e per me questo è importante. So che non mi resta molto tempo. Finora è andata bene. Vedremo cosa succederà: magari riuscirò a giocare ancora per un paio d’anni, dopodiché sarà finita per me”.