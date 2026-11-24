Tutino esalta Insigne: "Non so cosa ci faccia in Serie B"

Tutino parla dell'ex capitano del Napoli Insigne. Oggi sono insieme alla Sampdoria in Serie B

L'attaccante della Sampdoria Gennaro Tutino intervistato da Sportitalia ha parlato del suo compagno di squadra Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, che segna e si esalta in B con la maglia dei blucerchiati. Il classe '96 per primo parla di Insigne dicendosi stupito che un calciatore simile giochi in Serie B: "Non so neanche perché giochi in questa categoria, è un giocatore talmente forte, che fa delle cose che nessuno di noi pensa, che a volte neanche lo capiamo. È un giocatore di livello incredibile, dall'altissimo livello tecnico e umano. - spiega Tutino - È un campione, è stato campione d'Europa, a Napoli ha fatto 12 anni e porta con sé tutta la sua esperienza e siamo davvero contenti di avere un giocatore del suo calibro al nostro fianco".

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