Tutino esalta Insigne: "Non so cosa ci faccia in Serie B"
L'attaccante della Sampdoria Gennaro Tutino intervistato da Sportitalia ha parlato del suo compagno di squadra Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, che segna e si esalta in B con la maglia dei blucerchiati. Il classe '96 per primo parla di Insigne dicendosi stupito che un calciatore simile giochi in Serie B: "Non so neanche perché giochi in questa categoria, è un giocatore talmente forte, che fa delle cose che nessuno di noi pensa, che a volte neanche lo capiamo. È un giocatore di livello incredibile, dall'altissimo livello tecnico e umano. - spiega Tutino - È un campione, è stato campione d'Europa, a Napoli ha fatto 12 anni e porta con sé tutta la sua esperienza e siamo davvero contenti di avere un giocatore del suo calibro al nostro fianco".
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